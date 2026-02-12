Sci flop la rabbia è super Mattarella tifoso a Cortina

La rabbia monta tra gli appassionati di sci a Cortina. Mentre il sole tramonta, il pubblico si accorge che le gare di supergiganti sono state cancellate e l’ultima giornata di velocità si svolge senza gli atleti italiani, lasciando molti con l’amaro in bocca. Il presidente Mattarella, presente alla manifestazione, si unisce alla delusione generale. La neve, che avrebbe dovuto portare spettacolo, si è rivelata un fallimento e l’evento si trasforma in una delusione collettiva.

Si è spento il sole e chi l'ha spento si è scordato anche l'azzurro. La Stelvio veste per l'ultima volta l'abito veloce, ma di supergiganti non se ne vedono. Gli azzurri sbiadiscono in pista, lungo un tracciato che propone in carta neve fredda e veloce solo in alto e sempre più spalmabile in basso. Qui, fra pochi giorni, è atteso Marc Girardelli e fa effetto che siano i campioni di ieri a prendersi la scena. In tanti avevano risalito, con pazienza e una tradotta di mille bus, la strada statale 38 per incontrare quelli di oggi. Ma tant'è: festeggia la Svizzera che va a doppietta con Franjo Von Allmen, ormai l'uomo dei Giochi 2026.

