Milano Cortina 2026 Italia super nello sci alpino | Franzoni è secondo nella crono della gara test

Giovanni Franzoni si mette in mostra sulla Stelvio, correndo bene nella prova di allenamento di sci alpino. L’atleta italiano si piazza secondo nella cronometro, segnando un buon segnale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara test ha mostrato che l’Italia può puntare forte sui suoi sciatori, anche se manca ancora molto per arrivare alla competizione ufficiale. Franzoni ha dimostrato di essere in forma, e ora l’attenzione si sposta sulla preparazione in vista delle prossime sfide.

Sondrio, 4 febbraio 2026 – Giovanni Franzoni subito in gran forma sulla Stelvio, in vista dell’esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 4 febbraio, l’azzurro è apparso in gran forma nel primo test a Bormio, verso la discesa libera di sabato 7 febbraio. La gara più attesa delle Olimpiadi. Franzoni ha chiuso la prova al secondo posto dietro all’americano Ryan Cochran-Siegle (miglior tempo, 1’56?08). Terzo il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt. Quinto tempo per Dominik Paris (1’57?02), mentre fuori dalla top ten gli altri tre azzurri Mattia Casse (1’57?68), Christof Innerhofer (1’57?85) e Florian Schieder (1’57?86), rispettivamente 13°, 14° e 15°.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L’Italia sta lavorando per ottenere il massimo numero di posti nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Giovanni Franzoni ha mostrato di essere già in forma nel primo test a Bormio.

