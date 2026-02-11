Mattarella tifoso d’eccezione degli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina | Una squadra formidabile
Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha deciso di sostenere gli atleti italiani alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver dichiarato ufficialmente aperti i Giochi, è andato in Trentino per tifare le azzurre nel Super-G femminile. Il capo dello Stato seguirà da vicino le gare, dimostrando ancora una volta il suo entusiasmo per lo sport e i giovani talenti.
Sergio Mattarella tifoso d’eccezione degli azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver dichiarato aperti i XXV Giochi invernali, come aveva promesso il presidente della Repubblica ha raggiunto oggi pomeriggio la "regina delle Dolomiti" dove domani tiferà Italia nel Super-G femminile. «State raccogliendo una grande quantità di medaglie, brave! Occorrerebbe far capire ai tifosi, e ai telespettatori che cosa c'è dietro la vostra preparazione», ha detto il Capo dello Stato a Sofia Goggia, con cui si è intrattenuto al Circolo Ufficiali della Marina Militare, prima di telefonare ad Arianna Fontana per congratularsi dell’oro nella staffetta mista dello short track. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il Presidente Mattarella ha chiamato personalmente Arianna Fontana per congratularsi della sua vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina.
