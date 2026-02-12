Oggi sulle montagne delle Tofane si tiene il superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete italiane sono pronte a dare il massimo, sperando di conquistare la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa disciplina. La gara inizia nel primo pomeriggio, con la diretta tv e lo streaming disponibili per seguire ogni discesa. Le atlete partono con i pettorali e la tensione sale di minuto in minuto.

Prosegue il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi è il giorno del superG femminile e sull’Olympia delle Tofane l’Italia va a caccia della prima medaglia d’oro dei Giochi in questa disciplina. L’Italia schiera un quartetto di altissimo livello, con presenti Laura Pirovano (2), Federica Brignone (6), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11). Grande attesa soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questa gara da leader della classifica di specialità. La bergamasca ha conquistato il bronzo in discesa con un evidente errore nella parte alta, mentre poi è uscita proprio nella manche di discesa nella combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario superG femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Oggi si tiene il superG maschile di sci alpino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Oggi le donne dello sci alpino scendono in pista per la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

