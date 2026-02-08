Sci alpino oggi Olimpiadi 2026 | orario discesa femminile tv streaming pettorali di partenza

Oggi le donne dello sci alpino scendono in pista per la discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo la doppietta maschile con Franzoni e Paris, l’attenzione si sposta sulle pettorali di partenza e sugli orari della gara. La gara sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, con molte atlete pronte a darsi battaglia per conquistare una medaglia.

Dopo la meravigliosa doppietta sul podio nella discesa maschile di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, oggi tocca alle donne andare a caccia di una o anche più medaglie. C’è davvero grandissima attesa perchè a Cortina sull’Olympia delle Tofane si apre il programma dello sci alpino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il quartetto azzurro impegnato in discesa quest’oggi può davvero far sognare. I fari sono ovviamene puntati su Sofia Goggia, che partirà con il pettorale numero 15 e sarà l’ultima del sottogruppo delle migliori della classifica di Coppa del Mondo. La bergamasca sogna un bis d’oro dopo quel memorabile oro vinto a PyeongChang nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Oggi si aprono le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

