Oggi si tiene il superG maschile di sci alpino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Gli atleti scenderanno in pista con i pettorali di partenza già stabiliti. La gara verrà trasmessa in diretta tv e streaming, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi italiani. È l’ultima prova per gli specialisti delle discipline veloci prima della conclusione delle Olimpiadi.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l’ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il SuperG maschile: la partenza della gara è prevista alle ore 11:30. L’Italia, dopo aver recitato un ruolo da protagonista assoluta nella discesa libera di sabato scorso, nutre concrete speranze di poter rimpinguare ulteriormente il proprio medagliere. Giovanni Franzoni, dopo l’argento in discesa, si rituffa in pista in una specialità nella quale ha tutte le carte in regola per entrare nella lotta per il podio. In stagione il bresciano ha vissuto il momento che ha segnato la definitiva esplosione del suo talento con la clamorosa vittoria ottenuta nella gara di Wengen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario superG maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Questa mattina si alza il sipario sullo sci alpino ai Giochi di Milano Cortina.

Questa mattina si sono svolte le prime prove di discesa libera maschile e femminile nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026.

