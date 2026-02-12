Schiaffo a Trump sui dazi al Canada | la Camera approva la revoca con 6 repubblicani ribelli

La Camera dei Rappresentanti ha approvato la revoca dei dazi al Canada, sfidando apertamente Donald Trump. La decisione arriva dopo una notte di scontri politici, con sei repubblicani che si sono uniti ai democratici per votare contro le politiche del presidente. È un colpo duro per l’amministrazione, che ora si trova ad affrontare un nuovo fronte di tensioni interne e diplomatiche.

L'aula della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è diventata, nella notte italiana, il teatro di una delle sfide politiche più aperte e frontali all'autorità di Donald Trump dall'inizio del suo secondo mandato. Con un voto che ha scosso le fondamenta del Partito Repubblicano, è stata approvata una risoluzione per revocare i dazi del 25% imposti dal tycoon su tutti i beni provenienti dal Canada. Un atto che la stampa internazionale, dal Financial Times al New York Times, non esita a definire un vero e proprio "schiaffo" al Presidente, inferto proprio mentre la tensione diplomatica con Ottawa raggiungeva il punto di rottura.

