Giornata internazionale della disabilità la FIS celebra l’inclusione | Annalisa Minetti prova la Scherma Non Vedenti e grande evento a Castel Sant’Angelo

La cantante e campionessa paralimpica diventa Ambasciatrice della Scherma Non Vedenti. Nel pomeriggio atleti olimpici, paralimpici e non vedenti insieme in pedana a Roma. Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Federazione Italiana Scherma rinnova il suo impegno verso uno sport realmente aperto a tutti. Una celebrazione simbolica, ma anche concreta, che la FIS vive ogni giorno sulle proprie pedane.