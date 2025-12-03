Giornata internazionale della disabilità la FIS celebra l’inclusione | Annalisa Minetti prova la Scherma Non Vedenti e grande evento a Castel Sant’Angelo
La cantante e campionessa paralimpica diventa Ambasciatrice della Scherma Non Vedenti. Nel pomeriggio atleti olimpici, paralimpici e non vedenti insieme in pedana a Roma. Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Federazione Italiana Scherma rinnova il suo impegno verso uno sport realmente aperto a tutti. Una celebrazione simbolica, ma anche concreta, che la FIS vive ogni giorno sulle proprie pedane. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
