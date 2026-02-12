Scarpinata Empolese corsa o camminata ma senza l’assillo della competizione

Empoli, 12 febbraio 2026 – Senza l'affanno emotivo della competizione, la Asd Podistica Empolese torna a proporre la tradizionale Scarpinata Empolese, marcia ludico-motoria pensata per chi desidera vivere la corsa e il cammino in modo rilassato, a contatto con il territorio e con il piacere dello stare insieme. L'iniziativa è aperta a tutti, con percorsi differenziati da 2, 6, 12 e 18 chilometri, adatti sia alle famiglie sia ai podisti più allenati. La partenza è fissata per le 8 al Circolo ARCI Cascine, in via Meucci 67 a Empoli. Per informazioni: Piero Pisacane – tel. 333 4683796. La manifestazione si svolge sotto l'egida del Comitato Provinciale Pisano di Podismo, con il patrocinio del Comune di Empoli e dell'Assessorato allo Sport.

