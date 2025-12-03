Scarpinata di là da i’ Bisenzio di corsa per abbracciare la bellezza del territorio

Prato, 3 dicembre 2025 – Dopo l’entusiasmante risposta dello scorso anno, la Scarpinata di là da i’ Bisenzio torna a Prato per regalare un’altra giornata di sport autentico e partecipato. L’edizione 2025, in programma domenica 7 dicembre, ripropone il suo spirito originario: una corsa non competitiva, aperta a tutti, che abbraccia la bellezza del territorio e mette al centro la solidarietà. Organizzata dall’ASD 29 Martiri e da Mezzana Le Lumache ASD, con il supporto del Circolo ARCI Paolo Rossi, la manifestazione offrirà due percorsi – da 12 e 5 km – che si svilupperanno lungo le strade pedemontane e i tratti più suggestivi del fiume Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scarpinata di là da i’ Bisenzio, di corsa per abbracciare la bellezza del territorio

