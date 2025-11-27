Nel panorama delle produzioni televisive dedicate al genere crime thriller, sta per approdare una nuova serie che susciterà l’interesse di appassionati e amanti dei romanzi gialli. Basata sui celebri libri di Patricia Cornwell e interpretata da una delle attrici più affermate del panorama internazionale, questa produzione porta sul piccolo schermo un mix di suspense, dramma e introspezione psicologica. Sono stati recentemente diffuse le prime immagini ufficiali, accompagnate da dettagli sulla data di uscita, il cast e la trama. Di seguito, vengono approfonditi tutti gli aspetti principali di questa attesissima serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Prime video scarpetta la nuova serie crime con nicole kidman data uscita trama e cast