Nicole kidman nella serie scarpetta su prime video un’anteprima esclusiva

prime look di “scarpetta”: il nuovo thriller di prime video con nicole kidman. In un contesto di grande attesa, Prime Video ha svelato le prime immagini della prossima produzione “Scarpetta”, adattamento dei bestsellers di Patricia Cornwell. La serie, prevista per il debutto il 11 marzo 2026, porta sullo schermo un coinvolgente crime drama ricco di elementi psicologici e investigativi. una produzione di alto livello basata sui romanzi di Patricia Cornwell. le origini letterarie e la trama della serie. “Scarpetta” si ispira alla famosa serie di romanzi di Patricia Cornwell, attraverso la quale viene raccontata la vicenda di Kay Scarpetta, nota medical examiner di grande esperienza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it