Scarcerati tutti gli arrestati per gli scontri di Askatasuna a Torino la procura presenta ricorso per le misure cautelari

Da torinotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha deciso di presentare ricorso contro la scarcerazione dei tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. I tre sono tornati liberi, ma il pubblico ministero insiste: meritano di tornare in carcere. La decisione diventa ora oggetto di confronto tra giudici e inquirenti.

I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il 31 gennaio 2026, meritano di tornare subito in carcere? Secondo la procura sì. Per questo oggi, 12 febbraio, ha presentato un ricorso al tribunale del riesame, firmato dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall’aggiunto Emilio Gatti, contro la decisione della giudice per le indagini preliminari Irene Giani. Era stata lei, pochi giorni dopo l’arresto, a stabilire le scarcerazioni, nonostante la procura chiedesse per tutti la custodia cautelare in carcere. Giani aveva disposto i domiciliari per il 22enne Angelo Simionato, che ha partecipato all’aggressione all’agente Alessandro Calista, preso a martellate da alcuni antagonisti incappucciati.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna, Matteo Salvini: “Vergogna”

Questa mattina a Torino, tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero di Askatasuna sono stati scarcerati.

Scontri Askatasuna, scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi di firma

Questa mattina a Torino sono stati scarcerati tutti e tre gli uomini arrestati dopo gli scontri di sabato scorso durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il presidio dei manifestanti contro lo sgombero di ASKATASUNA a TORINO spazzato via dagli idranti

Video Il presidio dei manifestanti contro lo sgombero di ASKATASUNA a TORINO spazzato via dagli idranti

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: La propaganda cade, scarcerati tutti e tre i giovani arrestati a Torino; Scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna, Matteo Salvini: Vergogna; Scarcerati i tre arrestati per gli scontri a Torino, domiciliari a Simionato e due obblighi di firma; Tutti fuori, ma il teorema resta: Scontri organizzati.

Scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna, Matteo Salvini: VergognaPer la giudice, Simionato ha dato prova di particolare convinzione delittuosa o perlomeno preoccupante insensibilità rispetto alle regole del vivere comunitario ... torinotoday.it

Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino, ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto. Salvini: VergognaDue manifestanti scarcerati con obbligo di firma dopo gli scontri di Torino per Askatasuna. Resta detenuto il 22enne accusato dell'aggressione all'agente ... ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.