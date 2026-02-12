Scarcerati tutti gli arrestati per gli scontri di Askatasuna a Torino la procura presenta ricorso per le misure cautelari

La procura ha deciso di presentare ricorso contro la scarcerazione dei tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino. I tre sono tornati liberi, ma il pubblico ministero insiste: meritano di tornare in carcere. La decisione diventa ora oggetto di confronto tra giudici e inquirenti.

I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, il 31 gennaio 2026, meritano di tornare subito in carcere? Secondo la procura sì. Per questo oggi, 12 febbraio, ha presentato un ricorso al tribunale del riesame, firmato dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Emilio Gatti, contro la decisione della giudice per le indagini preliminari Irene Giani. Era stata lei, pochi giorni dopo l'arresto, a stabilire le scarcerazioni, nonostante la procura chiedesse per tutti la custodia cautelare in carcere. Giani aveva disposto i domiciliari per il 22enne Angelo Simionato, che ha partecipato all'aggressione all'agente Alessandro Calista, preso a martellate da alcuni antagonisti incappucciati.

