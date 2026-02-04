Scontri Askatasuna scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino | domiciliari e obblighi di firma

Questa mattina a Torino sono stati scarcerati tutti e tre gli uomini arrestati dopo gli scontri di sabato scorso durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Sono stati messi ai domiciliari e dovranno rispettare obblighi di firma, ma possono finalmente lasciare il carcere Lorusso e Cutugno. La decisione è arrivata dopo alcuni giorni di detenzione, senza che siano state avanzate accuse più gravi. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra i partecipanti e le autorità locali.

Scarcerati. I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, sabato 31 gennaio 2026, possono lasciare il penitenziario Lorusso e Cutugno oggi, 4 febbraio. Lo ha deciso la giudice Irene Giani che, alla luce delle dichiarazioni rese durante gli interrogatori di garanzia, ha convalidato gli arresti, disponendo misure cautelari alternative al carcere. Nello specifico, per il 22enne Angelo Simionato sono stati disposti i domiciliari. Gli altri due arrestati, 31 e 35 anni, sono liberi con obbligo di presentazione quotidia gli avvocati Stefano Coppo, Gianluca Vitale ed Elisabetta Montanari.

