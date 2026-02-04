Scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna Matteo Salvini | Vergogna

Da torinotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Torino, tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero di Askatasuna sono stati scarcerati. Dopo alcuni giorni di detenzione, possono lasciare il carcere Lorusso e Cutugno. La notizia ha suscitato molte reazioni, con Matteo Salvini che ha definito la decisione “vergogna”.

Scarcerati. I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, sabato 31 gennaio 2026, possono lasciare il penitenziario Lorusso e Cutugno oggi, 4 febbraio. Lo ha deciso la giudice Irene Giani che, alla luce delle dichiarazioni rese.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Askatasuna Scontri

Scontri Askatasuna, scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi di firma

Questa mattina a Torino sono stati scarcerati tutti e tre gli uomini arrestati dopo gli scontri di sabato scorso durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Scontri e devastazione Askatasuna, scarcerati gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi

Questa mattina a Torino, tre uomini sono usciti dal carcere Lorusso e Cutugno dopo aver passato una settimana in cella.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.