Scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino per gli scontri Askatasuna Matteo Salvini | Vergogna

Questa mattina a Torino, tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero di Askatasuna sono stati scarcerati. Dopo alcuni giorni di detenzione, possono lasciare il carcere Lorusso e Cutugno. La notizia ha suscitato molte reazioni, con Matteo Salvini che ha definito la decisione “vergogna”.

Scarcerati. I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, sabato 31 gennaio 2026, possono lasciare il penitenziario Lorusso e Cutugno oggi, 4 febbraio. Lo ha deciso la giudice Irene Giani che, alla luce delle dichiarazioni rese.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Askatasuna Scontri Scontri Askatasuna, scarcerati tutti gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi di firma Questa mattina a Torino sono stati scarcerati tutti e tre gli uomini arrestati dopo gli scontri di sabato scorso durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Scontri e devastazione Askatasuna, scarcerati gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi Questa mattina a Torino, tre uomini sono usciti dal carcere Lorusso e Cutugno dopo aver passato una settimana in cella. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Doveva servire a velocizzare le procedure per sottoporre di nuovo il dossier alla Corte dei Conti, dopo la bocciatura di ottobre. Pare invece che Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare Pietro Ciucci “commissario per il ponte sullo Stretto di Messina”. Nelle b - facebook.com facebook Matteo Salvini. Le cinque lacrime sulla sua pelle x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.