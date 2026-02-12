Flavio Gay rompe il silenzio e spiega perché ha scelto Avellino. Dopo settimane di silenzio, il nuovo giocatore della Scandone si racconta: voleva tornare a essere felice e ha deciso di trasferirsi in Irpinia proprio per questo. Ora, con il nuovo ruolo, spera di portare entusiasmo e risultati alla squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovo volto della Scandone Avellino, Flavio Gay, rompe il silenzio e racconta i retroscena del suo approdo in Irpinia. Non è stata solo una questione di parquet, ma una scelta di vita dettata dalla necessità di ritrovare serenità e stimoli. Il playmakerguardia si è confessato a cuore aperto, analizzando il momento della squadra e le ambizioni per il prosieguo della stagione. Gay non si nasconde: scendere di categoria non è stato un passo indietro, ma un salto verso la propria felicità sportiva: “La scelta di Avellino è stata più per un benessere fisico e mentale mio – spiega il giocatore – Volevo cambiare aria, a Omegna le cose non andavano come mi aspettavo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, l’effetto Gay: “Ho scelto Avellino per tornare a essere felice”

Approfondimenti su Scandone Avellino

La Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Flavio Gay, nato nel 1998, che ricoprirà il ruolo di playmakerguardia.

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, si è tenuta la conferenza stampa del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente.

