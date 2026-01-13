La Scandone Avellino ufficializza l' ingaggio di Flavio Gay
La Scandone Avellino annuncia l’ingaggio di Flavio Gay, nato nel 1998, che ricoprirà il ruolo di playmaker/guardia. L’atleta si unisce al roster biancoverde per proseguire la stagione, portando con sé esperienza e competenza nel suo ruolo. La società dà il benvenuto a Gay e si augura che il suo contributo possa rafforzare la squadra nella seconda parte della stagione.
