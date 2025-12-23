In fiamme la canna fumaria e rimane intrappolato in casa muore 83enne

Nella frazione di Tuoro Funaro, a Marzano Appio, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’anziana persona. Un’esplosione della canna fumaria ha causato un incendio all’interno di un appartamento, intrappolando Olindo Cipolla, 83 anni, che ha perso la vita a causa delle complicazioni legate al fumo e al fuoco. Un episodio che sottolinea l’importanza di controlli e prevenzione domestica.

Lo scoppio della canna fumaria, l'appartamento che si riempie di fumo e la morte. E' stata questa la sequenza degli ultimi istanti di vita di Olindo Cipolla nel suo appartamento di Marzano Appio nella frazione di Tuoro Funaro. La canna fumaria si è incendiata, da lì il fumo ha invaso.

