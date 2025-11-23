Savino Del Bene tre punti per blindare il secondo posto e puntare alla Champions

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-12,25-10,25-16) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi n.e., Bosetti 6, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 8. All.: Gaspari. ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 9, Feduzzi n.e., Carletti 2, Giovannini 2, De Bortoli (L1), Candi 1, Bartolucci, Thokboum 2, Butigan 2, Ungureanu 2, Stoyanova 2, Omoruyi 10, Lazaro, Mitkova (L2). All: Pistola. ARBITRI: Rossi – Serafini FIRENZE – La Savino Del Bene Volley domina l’incontro dell’undicesima giornata d’andata e si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Savino Del Bene Volley Scandicci - facebook.com Vai su Facebook

Savino Del Bene Volley Scandicci (@SDBVolley) on X Vai su X

Volley, la Savino Del Bene Volley domina l’incontro e si impone per 3-0 contro Vallefoglia - A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha superato le ospiti nel fondamentale del muro (9- 055firenze.it scrive

Savino Del Bene Volley sconfitta 3-1 in casa di Conegliano - Nel decimo turno del campionato di Serie A1 la Savino Del Bene Volley cade al PalaVerde contro la Prosecco DOC A. Lo riporta gonews.it

Savino Del Bene Volley: successo 3-1 nell'anticipo contro la Wash4green Monviso Volley - A livello statistico, Antropova e compagne hanno contenuto meglio l’attacco avversario (9 a 4 il computo dei muri vincenti) e servito in maniera più aggressiva (9- msn.com scrive