Savino Del Bene tre punti per blindare il secondo posto e puntare alla Champions

Corrieretoscano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-12,25-10,25-16) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin (L2) n.e., Ribechi n.e., Bosetti 6, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 8. All.: Gaspari. ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 9, Feduzzi n.e., Carletti 2, Giovannini 2, De Bortoli (L1), Candi 1, Bartolucci, Thokboum 2, Butigan 2, Ungureanu 2, Stoyanova 2, Omoruyi 10, Lazaro, Mitkova (L2). All: Pistola. ARBITRI: Rossi – Serafini FIRENZE – La Savino Del Bene Volley domina l’incontro dell’undicesima giornata d’andata e si impone per 3-0 al Pala BigMat contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Volley, la Savino Del Bene Volley domina l’incontro e si impone per 3-0 contro Vallefoglia - A livello statistico, la Savino Del Bene Volley ha superato le ospiti nel fondamentale del muro (9- 055firenze.it scrive

savino bene tre puntiSavino Del Bene Volley sconfitta 3-1 in casa di Conegliano - Nel decimo turno del campionato di Serie A1 la Savino Del Bene Volley cade al PalaVerde contro la Prosecco DOC A. Lo riporta gonews.it

savino bene tre puntiSavino Del Bene Volley: successo 3-1 nell'anticipo contro la Wash4green Monviso Volley - A livello statistico, Antropova e compagne hanno contenuto meglio l’attacco avversario (9 a 4 il computo dei muri vincenti) e servito in maniera più aggressiva (9- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Savino Bene Tre Punti