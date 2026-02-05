Giornata Mondiale del Malato e Festa della Pace don Mimmo Battaglia a Scampia

Durante il fine settimana, a Scampia si svolgono due eventi importanti. L’Arcidiocesi di Napoli organizza celebrazioni e incontri dedicati alla cura delle persone fragili e alla pace. Don Mimmo Battaglia partecipa alle iniziative, che attirano molte persone del quartiere. È un momento di confronto e solidarietà, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità.

Un fine settimana dedicato alla cura delle fragilità e alla costruzione della pace attende Scampia. L’Arcidiocesi di Napoli promuove due appuntamenti consecutivi che, tra celebrazioni e testimonianze, pongono al centro salute, solidarietà e convivenza civile. Giornata Mondiale del Malato. Sabato 7 febbraio, alle ore 11, il cardinale arcivescovo Mimmo Battaglia presiederà a Scampia la Celebrazione eucaristica diocesana per la Giornata Mondiale del Malato, organizzata dal Servizio per la Pastorale della Salute, coordinato da don Giuseppe Venditto. Alla celebrazione prenderanno parte il direttore generale dell’ Asl Napoli 1, Gaetano Gubitosa, e i vertici degli Ordini professionali: Bruno Zuccarelli per i medici, Pietro Rutigliani per gli odontoiatri, Teresa Rea per le professioni infermieristiche, insieme alle principali associazioni di categoria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Scampia Festa

Il 25 gennaio 2026 alle ore 18, presso la Cattedrale di Napoli, si svolgerà la Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Scampia Festa

Argomenti discussi: XXXIV Giornata mondiale del malato, gli appuntamenti; Chiclayo, il programma della Giornata Mondiale del Malato 2026; 11 febbraio - XXXIV Giornata Mondiale del Malato La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro; Giornata mondiale del malato.

Scampia: doppio appuntamento con la Giornata Mondiale del Malato e la Festa della PaceA Scampia ci sarà un weekend pieno di fede e solidarietà. Sabato 7 febbraio, alle ore 11.00, il cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia presiederà la ... ilmattino.it

Giornata Mondiale del Malato e Festa della Pace, don Mimmo Battaglia a ScampiaUn fine settimana dedicato alla cura delle fragilità e alla costruzione della pace attende Scampia. L’Arcidiocesi di Napoli promuove due appuntamenti consecutivi che, tra celebrazioni e testimonianze, ... ildenaro.it

Il 5 febbraio è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare e ricondivido con voi una ricetta sempre attuale. E voi come riciclate il cibo Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno facebook

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro. Quando parliamo di tumori, si pensa spesso ad una malattia ma in realtà è bene sapere che ad oggi si conoscono oltre 200 tipi diversi! Ciascuna forma ha caratteristiche diverse ed è proprio questo che ren x.com