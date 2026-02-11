La Madonna di Lourdes e la Giornata del malato | perché si celebrano l' 11 febbraio?

L’11 febbraio si celebra la Giornata del Malato, un giorno dedicato a chi soffre e a chi si prende cura di loro. La ricorrenza ricorda l’apparizione della Madonna a Lourdes, un evento che ha dato speranza a milioni di persone. In tutta Italia, ospedali, chiese e associazioni organizzano iniziative per sensibilizzare sull’assistenza ai malati e sul valore della fede. È un momento di riflessione e di vicinanza a chi affronta le difficoltà della malattia.

Perché l'11 febbraio 1858, a Lourdes, la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette Soubirous., A Lourdes, nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia., Per le numerose guarigioni ritenute miracolose e per i pellegrinaggi di persone malate da tutto il mondo., È una giornata dedicata ai malati, ai sofferenti e a chi se ne prende cura., Papa Giovanni Paolo II, nel 1992., Per collegare la giornata alla Madonna di Lourdes, simbolo di consolazione e speranza per i malati., La sofferenza non va ignorata: il malato va accompagnato, curato e rispettato nella dignità., Con messe, momenti di preghiera, iniziative sanitarie e attenzione speciale ai più fragili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

