La Madonna di Lourdes e la Giornata del malato | perché si celebrano l' 11 febbraio?

L’11 febbraio si celebra la Giornata del Malato, un giorno dedicato a chi soffre e a chi si prende cura di loro. La ricorrenza ricorda l’apparizione della Madonna a Lourdes, un evento che ha dato speranza a milioni di persone. In tutta Italia, ospedali, chiese e associazioni organizzano iniziative per sensibilizzare sull’assistenza ai malati e sul valore della fede. È un momento di riflessione e di vicinanza a chi affronta le difficoltà della malattia.

Perché l'11 febbraio 1858, a Lourdes, la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette Soubirous., A Lourdes, nella grotta di Massabielle, nel sud della Francia., Per le numerose guarigioni ritenute miracolose e per i pellegrinaggi di persone malate da tutto il mondo., È una giornata dedicata ai malati, ai sofferenti e a chi se ne prende cura., Papa Giovanni Paolo II, nel 1992., Per collegare la giornata alla Madonna di Lourdes, simbolo di consolazione e speranza per i malati., La sofferenza non va ignorata: il malato va accompagnato, curato e rispettato nella dignità., Con messe, momenti di preghiera, iniziative sanitarie e attenzione speciale ai più fragili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Madonna di Lourdes e la Giornata del malato: perché si celebrano l'11 febbraio? Approfondimenti su Madonna Lourdes Accadde oggi: 11 febbraio, la Madonna di Lourdes e Bernadette Il 11 febbraio, la grotta di Lourdes si riempì di una luce misteriosa e una donna vestita di bianco apparve sulla roccia. 11 febbraio, Giornata del malato. Medici Firenze: “Sempre accanto a chi soffre" Oggi Firenze si ferma per la Giornata mondiale del malato. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Beata Vergine Maria di Lourdes - Storia - Febbraio 11 Ultime notizie su Madonna Lourdes Argomenti discussi: La Madonna di Lourdes a Sant’Andrea delle Fratte; La statua pellegrina della Madonna di Lourdes a Sant'Andrea delle Fratte a Roma; Ferrero Rocher e Lourdes: la storia nascosta dietro il celebre cioccolatino; L’11 febbraio e il culto della Madonna di Lourdes. Oggi 11 febbraio, Nostra Signora di Lourdes: Io sono l’Immacolata, la firma del Cielo sul dogma MarianoLa firma del Cielo sul dogma Mariano proclamato 4 anni prima. A Lourdes, la Madonna si svela come l’Immacolata Concezione. lalucedimaria.it Madonna di Lourdes, l’11 febbraio riporta alla luce le parole di BernadetteLa citazione è riportata nella tradizione legata alle apparizioni della Madonna di Lourdes e viene spesso richiamata nelle pubblicazioni religiose dedicate alla Beata Maria Vergine di Lourdes. L’11 ... notizie.it SUPPLICA ALLA MADONNA DI LOURDES DA RECITARE L' 11 FEBBRAIO Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura di questa roccia. Nel freddo e nel buio dell’inverno, hai fatto sentire il calore di una presenza, la luce e la bellezza. Nelle ferite e nell’ - facebook.com facebook La Festa della Madonna di Lourdes si intreccia con la Giornata Mondiale del Malato: un giorno che ricorda che la fede sostiene, la preghiera consola e la presenza amorevole cura A @dibuonmattino il teologo @EpicocoLM #Tv2000 dalle 7.30Canale 2 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.