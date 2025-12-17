La TBM Marika ha completato con successo il suo percorso, raggiungendo la nuova stazione AV di Belfiore a Firenze. Partita a novembre 2024 da Campo di Marte, questa innovativa macchina segna un passo decisivo nella realizzazione del passante ferroviario ad alta velocità della città. Un risultato che apre nuove prospettive per il sistema di trasporto fiorentino, migliorando connettività e sostenibilità.

© Tpi.it - RFI (Gruppo Fs), passante AV di Firenze: “Marika” ha raggiunto la nuova stazione AV di Belfiore

La TBM Marika, partita dal cantiere di Campo di Marte nel mese di novembre 2024 e impegnata nello scavo di uno dei due tunnel ferroviari che sotto attraverseranno il capoluogo toscano, ha raggiunto il camerone della futura Stazione Belfiore, segnando il primo importante traguardo per la realizzazione del nuovo Passante AV di Firenze. Marika ha percorso tre km e installato circa 2mila conci prefabbricati per il rivestimento della galleria. L'ingresso della talpa all'interno del camerone di stazione è previsto per gli inizi del prossimo mese di febbraio, al completamento di un primo tratto sud del solaio di stazione.

