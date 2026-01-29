Cresce ancora l' impatto dello sport sul Pil +1,5% sedentari al minimo storico

La terza edizione del Rapporto Sport 2025 mostra che il settore sportivo continua a crescere, portando un +1,5% al Pil italiano. Il rapporto, presentato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, rivela che sono stati generati 32 miliardi di valore aggiunto e che oltre 38 milioni di italiani praticano sport attivamente. La partecipazione sportiva si avvicina ai livelli più alti di sempre, mentre il numero di sedentari si riduce, segnando un minimo storico.

Sempre più sport, dunque sempre più valore per l’Italia. Oggi al Foro Italico è stata presentata la terza edizione del Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e da Sport e Salute, che offre un quadro aggiornato e sistemico del contributo dello Sport al Paese, analizzandone il valore economico, la domanda di pratica sportiva, lo stato delle infrastrutture e l’impatto sociale degli investimenti. Tanti numeri, moltissimi dei quali fanno ben sperare per il futuro. Partiamo dai soldi: il settore sportivo ha generato nel 2023 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’1,5% del Pil (+30,1% rispetto al 2022) e che dà occupazione a 421 mila persone (+2% sull’anno precedente). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

