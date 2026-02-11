Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-3 | triplice fischio bianconeri in semifinale

Dopo il triplice fischio, la Juventus Primavera porta a casa una vittoria netta contro l’Inter e si guadagna un posto in semifinale di Coppa Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, lasciando i nerazzurri senza parole. La Juve ha dominato dal primo minuto, mostrando una buona organizzazione e determinazione. L’Inter ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare la via del gol. Ora i bianconeri si preparano alla prossima sfida, mentre i nerazzurri devono riflettere e

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l'Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: i bianconeri vincono una gara stoica ma bellissima, in semifinale attende il Parma CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-3: sintesi e moviola. FINE DEL MATCH 90? Segnalati 4 minuti di recupero 87? GOL DELLA JUVE- Leone nota Taho fuori dai pali, tira fuori dal cilindro una traiettoria fantastica che si insacca sotto la traversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-3: triplice fischio, bianconeri in semifinale

