In primavera, Verona e Pesaro si incontrano nuovamente in Coppa Italia, per la semifinale che si disputerà il 13 marzo. Dopo un intenso girone d’andata, le due squadre si sfideranno nelle Final Four, segnando una nuova tappa della stagione. Un appuntamento che promette di offrire un confronto equilibrato e di qualità, nel rispetto delle rispettive storie e obiettivi.

Ci si rivede alle Final Four. Dopo l’aspra battaglia che ha chiuso il girone d’andata, Verona e Pesaro si ritroveranno di nuovo in Coppa Italia il 13 marzo. Quella fra la Tezenis, che ha scippato sul filo di lana il primo posto alla Vuelle, giunta quarta per classifica avulsa, sarà una delle due semifinali; mentre nell’altra si affronteranno Brindisi, che ha virato la boa al secondo posto, e Rimini, terza. La sede delle finali è ancora da definire ma la volontà della Lnp è di giocarle in una sede neutra e una delle ipotesi accreditate è quella di Bologna, visto che la Fortitudo non si è qualificata: un luogo geograficamente centrale e col vecchio Paladozza che resta ancora un impianto dove si crea sempre una bella atmosfera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In primavera la rivincita con Verona. Sarà la semifinale di Coppa Italia

