L’Inter vince senza problemi contro il Sassuolo e si prende tre punti fondamentali per la classifica. Parma e Lecce ottengono vittorie importanti per la salvezza, mentre Kalulu torna tra i titolari e aiuta la Lazio a risollevarsi. La giornata di campionato si è aperta con sorprese e risultati che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell'Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l'entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all'ultima giornata.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l'Inter schianta il Sassuolo, importanti colpi salvezza per Parma e Lecce. Kalulu riprende la Lazio

Approfondimenti su Serie A 2025 26

L’Inter di Cristian Chivu vince facilmente contro il Sassuolo, consolidando la sua posizione in classifica.

Ecco gli ultimi risultati della Serie A 202526: Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese terminano con pareggi a zero.

Inter Milan - Sassuolo | 2-1 | Highlights | Serie A 2025-26 | inter sassuolo

