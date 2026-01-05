GENOA-LAZIO 0-2 | IN EVIDENZA | Castellanos Cracker vince nella Lazio | Serie A 2024 25
Nella sfida tra Genoa e Lazio, i biancocelesti si impongono con un risultato di 2-0, grazie alla doppietta di Castellanos. La partita si è svolta allo stadio Ferraris, evidenziando alcune delle azioni più significative della giornata di Serie A 2024/25. Di seguito, un'analisi dettagliata degli eventi e delle prestazioni dei protagonisti.
La Lazio libera lo stadio Ferraris grazie alla doppietta dei suoi attaccanti: nel primo tempo un sontuoso tiro di Castellanos mette . Guarda questo video su Youtube L'articolo GENOA-LAZIO 0-2 IN EVIDENZA Castellanos Cracker vince nella Lazio Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: LAZIO-PARMA 2-2 | IN EVIDENZA | Pedro protagonista della rimonta della Lazio | Serie A 2024/25
Leggi anche: LAZIO-JUVENTUS 1-1 | IN EVIDENZA | Il pareggio di Vecino spezza il cuore della Juve | Serie A 2024/25
Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Ultimi Video | Serie A Enilive 2025/26; Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino.
Calcio: Genoa-Lazio 0-3 - Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (38' st Venturino), Frendrup. ansa.it
DIRETTA/ Genoa Lazio (risultato finale 0-3): la squadra di Sarri si rialza! (29 settembre 2025) - Storia quasi senso unico negli ultimi anni per la diretta Genoa Lazio: infatti si contano ben otto vittorie biancocelesti a fronte di un pareggio (1- ilsussidiario.net
Lazio-Napoli 0-2. Tre gli espulsi - 2, le reti sono state segnate al 14' da Spinazzola e al 32' da Rrahmani. torinogranata.it
Calciomercato Lazio, piace molto Venturino del Genoa ma occhio al Monza... https://www.lazionews.eu/notizie/venturino-lazio-genoa-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Venturino #Genoa #calciomercatolazio #Monza #Fabiani #Lotito - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.