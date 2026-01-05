GENOA-LAZIO 0-2 | IN EVIDENZA | Castellanos Cracker vince nella Lazio | Serie A 2024 25

Nella sfida tra Genoa e Lazio, i biancocelesti si impongono con un risultato di 2-0, grazie alla doppietta di Castellanos. La partita si è svolta allo stadio Ferraris, evidenziando alcune delle azioni più significative della giornata di Serie A 2024/25. Di seguito, un'analisi dettagliata degli eventi e delle prestazioni dei protagonisti.

Calciomercato Lazio, piace molto Venturino del Genoa ma occhio al Monza... https://www.lazionews.eu/notizie/venturino-lazio-genoa-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Venturino #Genoa #calciomercatolazio #Monza #Fabiani #Lotito - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.