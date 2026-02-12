Saronno ristorante inagibile dopo un incendio | indagini sugli impianti e rischi per l’occupazione

Un incendio ha preso fuoco nella cucina di un ristorante a Saronno mercoledì 11 febbraio. Le fiamme hanno danneggiato l’edificio, che ora è inagibile. Le cause sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno controllando gli impianti e i sistemi di sicurezza. La proprietà si preoccupa per i dipendenti, molti dei quali rischiano di perdere il lavoro se l’attività non potrà riaprire presto. La paura è che ci siano problemi di sicurezza nascosti dietro l’incendio, ma non si esclude ancora nessuna pista. Sul posto

Saronno, Fiamme in un Ristorante: Inagibilità e Interrogativi sulla Sicurezza. Un incendio divampato nella cucina di un ristorante a Saronno, in provincia di Varese, mercoledì 11 febbraio 2026, ha reso l'esercizio commerciale inagibile. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato una propagazione delle fiamme all'intera struttura, ma ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti negli esercizi pubblici e sulla necessità di controlli più frequenti. L'Intervento dei Vigili del Fuoco e l'Inagibilità del Locale. L'allarme è scattato intorno alle 21:30 in Piazza Volontari del Sangue. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando di Milano, sono state mobilitate per domare le fiamme.

