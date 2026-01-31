Decine di tifosi del Sorrento hanno tentato di entrare nel palazzo comunale di Sorrento nella serata di ieri. La polizia è intervenuta subito, fermando alcuni di loro. Le indagini sono ancora in corso per capire le motivazioni e se ci sono collegamenti con altre azioni precedenti.

Decine di tifosi del Sorrento, in gran parte legati al mondo degli ultras, hanno tentato l’irruzione nel palazzo comunale di Sorrento nella tarda serata di ieri, causando un’immediata reazione delle forze dell’ordine. L’azione è stata bloccata in pochi minuti grazie all’intervento tempestivo della polizia, che ha disposto il blocco delle vie d’accesso al municipio. Dalle prime ricostruzioni, i manifestanti avrebbero cercato di forzare l’ingresso principale del Comune, urlando slogan e ostentando bandiere del club. L’intento sembra essere stato quello di esprimere una protesta simbolica, probabilmente legata a tensioni crescenti tra la tifoseria e l’amministrazione comunale su questioni legate alla gestione dello stadio, al degrado di alcuni quartieri o a decisioni riguardanti eventi sportivi e culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Decine di tifosi del Sorrento fermati dopo tentata occupazione del palazzo comunale, indagini in corso

