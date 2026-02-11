Per i funerali di Emanuele e Michele raccolta fondi online più di 20mila euro in 3 giorni

In soli tre giorni, le persone hanno raccolto più di 20mila euro online per le famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri. La cifra crescente dimostra quanto siano sentite le loro storie, e ora le famiglie possono coprire le spese delle esequie senza troppi problemi. La solidarietà si è fatta subito concreta, con tanti che hanno deciso di contribuire.

Caronno e Garbagnate: fissati i funerali di Michele ed Emanuele I funerali di Michele ed Emanuele si terranno nei prossimi giorni.

