Stop alle chiamate moleste | arrivano i nuovi numeri a tre cifre per riconoscere le truffe
Preoccupati dalle chiamate indesiderate? L'Agcom introduce numeri a tre cifre per identificare facilmente le chiamate ufficiali, contrastando truffe e telemarketing indesiderato. Una novità che promette maggiore sicurezza e trasparenza nelle comunicazioni telefoniche.
L’Agcom prepara i numeri a tre cifre per distinguere le chiamate ufficiali da telemarketing e truffe, dopo la stretta sui falsi numeri italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati"
Leggi anche: Stop alle chiamate moleste: entra nel vivo la battaglia contro le truffe telefoniche
Stop alle chiamate moleste: arrivano i nuovi numeri a tre cifre per riconoscere le truffe - L’Agcom prepara i numeri a tre cifre per distinguere le chiamate ufficiali da telemarketing e truffe, dopo la stretta sui falsi numeri italiani ... fanpage.it
Stop alle chiamate fantasma, arrivano i numeri brevi a tre cifre "certificati" - Agcom cambia il piano di numerazione per rafforzare la lotta al telemarketing illecito. msn.com
I numeri brevi a tre cifre per limitare telefonate "moleste" e call center: cosa cambia - La novità lanciata dall'Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) per contrastare il telemarketing illecito: da gennaio 2026 gli utenti potranno distinguere i servizi davvero utili, come la banca o ... today.it
TELEFONO AMICO, OLTRE 5MILA CHIAMATE PER NON SENTIRSI SOLI Oltre 5mila chiamate all’anno raccontano una solitudine sempre più diffusa. Nei giorni di festa, Telefono Amico rinnova l’impegno no-stop per offrire ascolto a chi non vuole sentirsi solo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.