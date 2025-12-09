La ricerca archeologica Convegno con l’università

L’11 e 12 dicembre, Cortona ospiterà la nuova edizione di Archeologie, un convegno internazionale promosso dalla University of Alberta School e dal Comune. La città etrusca si riconferma centro di confronto e ricerca, attirando studiosi e appassionati nel più ampio dibattito sulle ultime scoperte e approfondimenti nel campo dell’archeologia.

L’11 e 12 dicembre la città etrusca torna a essere crocevia di ricerca e confronto internazionale con la nuova edizione di Archeologie, il convegno promosso dalla University of Alberta School in Cortona e dal Comune. Il tema scelto quest’anno, " Origini e indigenità ", mette sotto la lente il rapporto tra archeologia, museologia e costruzione delle identità collettive, un nodo oggi centrale nel dibattito scientifico e culturale. L’appuntamento riunisce studiosi provenienti da Canada e Italia per interrogarsi su una domanda di fondo: cosa significa "indigenità" in contesti differenti e quale ruolo hanno scavi, musei e narrazioni storiche nel definirla? Il convegno – spiegano gli organizzatori – affronta perciò anche temi di eredità culturale, diritti, appartenenza e pluralità temporali, mostrando come le discipline contribuiscono a ricostruire le origini e le memorie condivise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

