Blitz della Polizia Metropolitana | maxi sequestro di rifiuti e merce contraffatta tra Sant’Antimo e Napoli

Tra Napoli e provincia, la polizia metropolitana ha messo a segno due importanti operazioni a Sant’Antimo e Porta Capuana sequestrando 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per un valore di 11 mila euro. Gli interventi, avvenuti sotto il comando di Lucia Rea, rientrano nelle strategie di contrasto ai reati ambientali e alla criminalità diffusa, in . L'articolo Blitz della Polizia Metropolitana: maxi sequestro di rifiuti e merce contraffatta tra Sant’Antimo e Napoli Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz della Polizia Metropolitana: maxi sequestro di rifiuti e merce contraffatta tra Sant’Antimo e Napoli

News recenti che potrebbero piacerti

Sorpreso in casa con 37 chili di hashish, blitz di Polizia e Finanza Il valore della droga è di circa 250mila euro: l'uomo è finito ai domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Ieri nuovo blitz della Polizia di Stato con i #cani antidroga in #stazione a #gallarate Vai su X

POLIZIA METROPOLITANA, BLITZ A SANT’ANTIMO E PORTA CAPUANA. SEQUESTRATE 380 TONNELLATE DI RIFIUTI E MERCE CONTRAFFATTA PER 11MILA EURO - La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il comando di Lucia Rea, ha portato a termine due significative operazioni sul territorio dell’area metropolitana, con sequestri rilevanti e deferimenti all’A ... Scrive laprovinciaonline.info

Metro di Roma, maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce: la Polizia blocca furti e spaccio - 47 arresti e 45 denunce nelle stazioni metro di Roma: la Polizia ha contrastato furti, rapine e spaccio con controlli mirati e blitz. Come scrive virgilio.it

Maxi blitz al mercato. Sospese due attività e sanzioni da 30mila euro - Controlli di Municipale e ispettorato del lavoro tra i banchi di piazza Togliatti. Segnala msn.com

Maxi blitz in un casolare nel Fermano, sgominato clan criminale: sette arresti, preso anche il boss. I pizzini in arabo - Ieri mattina sono entrati in azione gli agenti della Squadra mobile, della Volanti, del reparto Anticrimine della questura, con elicottero e unità cinofila. Lo riporta corriereadriatico.it

Maxi-blitz a Scampia di Polizia Locale e Esercito: auto sequestrate e denunce per rifiuti illegali - blitz a Scampia, nell'area nord di Napoli, della Polizia Locale e dell'Esercito Italiano nell'ambito dell'operazione Terra dei Fuochi. Da fanpage.it