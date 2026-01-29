A Comun Nuovo arriva una mozione per contrastare l’abbandono dei rifiuti. I residenti e le associazioni chiedono interventi rapidi, soprattutto nelle zone industriali, dove il problema si fa sentire di più. La proposta mira a trovare soluzioni concrete per pulire le aree e fermare chi lascia i rifiuti ovunque senza pensare alle conseguenze.

Comun Nuovo. Una mozione per dire “basta” all’ abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree industriali. A depositarla in Comune sono stati i consiglieri di minoranza Luca Parietti, Michele Parimbelli, Angelo Rota e Matteo Locatelli, del gruppo Alternativa per Comun Nuovo. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla premiazione di Comun Nuovo come Comune Riciclone e punta a sollecitare l’amministrazione ad adottare misure concrete e immediate contro un fenomeno che, secondo i firmatari, è in costante crescita. Nel comunicato diffuso dal gruppo consiliare si legge: “Riteniamo doveroso ringraziare i cittadini della nostra comunità che, con cura e determinazione, svolgono in modo diligente la raccolta dei rifiuti e dimostrano attenzione e rispetto per il territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Comun Nuovo

Nelle ultime settimane, nel carcere di Bergamo si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto agenti di polizia penitenziaria, alcuni dei quali hanno riportato ferite e necessitato di cure mediche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Comun Nuovo

Argomenti discussi: Comun Nuovo, mozione contro l’abbandono dei rifiuti: Servono interventi immediati; Comun Nuovo è il miglior Comune riciclone, ma ancora tanti rifiuti abbandonati: arriva la mozione; Comun Nuovo, premiato per il riciclo ma sommerso dai rifiuti: presentata una mozione.

Comun Nuovo, mozione contro l’abbandono dei rifiuti: Servono interventi immediatiComun Nuovo . Una mozione per dire basta all’ abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree industriali. A depositarla in Comune sono stati i consiglieri di ... bergamonews.it

Il gruppo di opposizione "Alternativa per Comun Nuovo" chiede a sindaco e Giunta un maggior impegno per contrastare i comportamenti illeciti - facebook.com facebook