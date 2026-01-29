Comun Nuovo mozione contro l’abbandono dei rifiuti | Servono interventi immediati
A Comun Nuovo arriva una mozione per contrastare l’abbandono dei rifiuti. I residenti e le associazioni chiedono interventi rapidi, soprattutto nelle zone industriali, dove il problema si fa sentire di più. La proposta mira a trovare soluzioni concrete per pulire le aree e fermare chi lascia i rifiuti ovunque senza pensare alle conseguenze.
Comun Nuovo. Una mozione per dire “basta” all’ abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree industriali. A depositarla in Comune sono stati i consiglieri di minoranza Luca Parietti, Michele Parimbelli, Angelo Rota e Matteo Locatelli, del gruppo Alternativa per Comun Nuovo. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla premiazione di Comun Nuovo come Comune Riciclone e punta a sollecitare l’amministrazione ad adottare misure concrete e immediate contro un fenomeno che, secondo i firmatari, è in costante crescita. Nel comunicato diffuso dal gruppo consiliare si legge: “Riteniamo doveroso ringraziare i cittadini della nostra comunità che, con cura e determinazione, svolgono in modo diligente la raccolta dei rifiuti e dimostrano attenzione e rispetto per il territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
