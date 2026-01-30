Martedì a Santa Tecla giornata di pulizia straordinaria degli immobili danneggiati dal ciclone

Martedì mattina, a Santa Tecla, si svolge una giornata di pulizia degli immobili danneggiati dal ciclone Harry. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha annunciato che dalle 8 alle 14 volontari e operai si muoveranno per sgomberare le case e rimuovere i detriti rimasti. L’obiettivo è ripulire le zone più colpite per permettere alle persone di ritrovare un minimo di normalità.

L’invito è rivolto a associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini disponibili a offrire il proprio supporto, nel rispetto delle indicazioni operative e delle norme di sicurezza che verranno fornite sul posto Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, rende noto che martedì 3 febbraio, dalle 8 e fino alle 14, è in programma a Santa Tecla una giornata dedicata alla pulizia e allo sgombero degli immobili colpiti dal recente evento calamitoso causato dal ciclone Harry. Il punto di ritrovo per i volontari è fissato in piazza, da dove prenderanno avvio le attività di supporto ai residenti e agli operatori, in collaborazione con il Comune di Acireale e la ditta Tekra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

