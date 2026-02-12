Santa Sofia in lutto | addio a Piero Cocchi

Questa mattina Santa Sofia piange la scomparsa di Piero Cocchi, morto a 86 anni. Era il gestore dell’agriturismo La Nocina, un punto di riferimento per chi visita il paese. Cocchi aveva dedicato la sua vita alla gestione del ristorante e dell’azienda agricola, che si trova lungo la provinciale per Spinello. Con la sua scomparsa, lascia un vuoto grande nella comunità locale.

È morto a 86 anni Piero Cocchi storico gestore dell’agriturismo La Nocina, noto ristorante e oggi moderna azienda agrituristica, raggiungibili facilmente da Santa Sofia lungo la provinciale per Spinello. La struttura fu aperta ai primi del ‘900 dalla famiglia Cocchi alla Dispettosa e da allora è sempre stata un sicuro porto di approdo per gli amanti della cucina romagnola condita sempre da genuinità, professionalità e un buon rapporto qualità-prezzo. Il locale diventa subito famoso nei dintorni e in tutta la Romagna, luogo deputato per merende e ‘baracche’ di ogni genere, tappa obbligata anche per serate musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

