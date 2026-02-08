Lutto a Santa Rufina | addio a Luca Serloni

La comunità di Santa Rufina piange la perdita di Luca Serloni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra i residenti, tutti colpiti dall’improvvisa perdita di un uomo che si è sempre dedicato con impegno e silenzio alla vita del paese. La notizia si è diffusa rapidamente, e ora tutti si stringono intorno alla famiglia per i momenti di dolore.

Santa Rufina in Lutto: L’Impegno Silenzioso di Luca Serloni Sconvolge la Comunità. Santa Rufina, un gioiello incastonato tra le colline della provincia di Rieti, è oggi avvolta da un profondo dolore. La notizia della prematura scomparsa di Luca Serloni ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi abitanti, un borgo dove le tradizioni e i legami umani tessono una fitta rete di solidarietà. La sua morte improvvisa, avvenuta l’8 febbraio 2026, ha scosso la comunità, portando alla luce l’importanza di figure silenziose che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere speciale un luogo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Santa Rufina Luca Serloni “Addio”. Lutto nella musica italiana, addio a una popolare cantante La musica italiana piange una delle sue voci più amate. Lutto nel Sondriese per la morte di Luca Proh: aveva 19 anni In questa occasione, si parla della scomparsa di Luca Proh, giovane di 19 anni residente nel Sondriese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Santa Rufina Luca Serloni Argomenti discussi: Santa Rufina in lutto per la scomparsa di Gianluca Munzi: aveva 54 anni; A Contigliano il Carnevale l’8 febbraio: festa con carri e gruppi. Santa Rufina piange la morte di Gianluca Munzi: aveva 54 anniRIETI - La comunità di Santa Rufina e di Cittaducale nel dolore: è morto a 54 anni Gianluca Munzi Era stato ricoverato per ... msn.com Formazione Missionaria 2026 – 3º Incontro “Ecco, Io vi mando!” (Mt 10,16) Ti aspettiamo l’8 febbraio alle ore 16 per il terzo appuntamento del percorso missionario delle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Tema dell’incontro: Il so facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.