Terribile lutto in Serie A dramma Del Piero | addio straziante
Alessandro Del Piero è uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano, purtroppo per lui ci sono brutte notizie. Alessandro Del Piero è uno dei calciatori di maggiore talento in assoluto fra quelli italiani chehanno mai calcato un campo da calcio. Un vero e proprio fuoriclasse, che ha fatto innanzitutto il bene della Juventus e poi della Nazionale Italiana e più in generale della Serie A grazie a gol, assist e prestazioni semplicemente indimenticabili. Certo, ci sono stati anche i momenti difficili e gli infortuni da considerare per l’ex numero 10 bianconero, tuttavia nonsotante questo possiamo benissimo parlare di un campione assoluto che si merita tutta la considerazione del mondo anche nel 2025. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Un grave lutto ha colpito San Niccolò. Abbiamo appreso dalla stampa la terribile notizia della morte di Franco Giorgi e della moglie Gianna Di Nardo. Siamo scioccati e nessuna parola può esprimere il nostro dolore. Il suo impegno civico in qualità di President - facebook.com Vai su Facebook
Tifosi di Serie A in lacrime per un grande campione: lutto tremendo - Un ex calciatore di Serie A sta vivendo un momento bruttissimo Il mondo del calcio si stringe tutto intorno a due calciatori spagnoli che ... diregiovani.it scrive
È morto poco fa, lutto in Serie A: il cordoglio di una Big - Sono ore devastanti per un ex calciatore di Serie A che incassa un lutto terribile che ha portato enorme tristezza anche tra i tifosi, oltre che tra i suoi familiari. Riporta diregiovani.it