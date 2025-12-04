Alessandro Del Piero è uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano, purtroppo per lui ci sono brutte notizie. Alessandro Del Piero è uno dei calciatori di maggiore talento in assoluto fra quelli italiani chehanno mai calcato un campo da calcio. Un vero e proprio fuoriclasse, che ha fatto innanzitutto il bene della Juventus e poi della Nazionale Italiana e più in generale della Serie A grazie a gol, assist e prestazioni semplicemente indimenticabili. Certo, ci sono stati anche i momenti difficili e gli infortuni da considerare per l’ex numero 10 bianconero, tuttavia nonsotante questo possiamo benissimo parlare di un campione assoluto che si merita tutta la considerazione del mondo anche nel 2025. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Terribile lutto in Serie A, dramma Del Piero: addio straziante