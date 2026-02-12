Sanremo Treviso e Gallarate | il Nord Italia è la patria del romanzo rosa secondo i dati Amazon del 2025

Sanremo, Treviso e Gallarate sono le città italiane dove si legge di più romanzi rosa, secondo i dati di Amazon del 2025. La classifica conferma come il Nord Italia sia il cuore di questo genere letterario, con molti lettori che preferiscono storie d’amore e passioni. La ricerca rivela anche che queste città si distinguono per l’alto consumo di libri, confermando il ruolo di queste zone come vere e proprie capitali del romanzo rosa in Italia.

Sanremo capitale del romanzo rosa: l'indagine di Amazon svela un Nord Italia innamorato della lettura. Sanremo si conferma la città italiana più appassionata al romanzo rosa, superando Gallarate e Treviso in una classifica basata sui dati di vendita di Amazon.it. L'indagine, che analizza le abitudini di lettura degli italiani nel 2025, rivela una predominanza del Nord nella fruizione di storie d'amore, sollevando interrogativi sulle dinamiche culturali che influenzano le scelte dei lettori. Un Nord romantico: la classifica di Amazon. L'analisi di Amazon.it ha svelato un quadro inedito delle abitudini di lettura degli italiani, concentrando l'attenzione sul genere 'romance'.

