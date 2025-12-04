I miliardari in Italia valgono il 9% del Pil i dati del 2025
(Adnkronos) – Poco più di sessanta persone in Italia 'valgono' 197,3 miliardi di dollari, quasi il 9% del Pil. E' il ritratto dei miliardari vivono nel nostro Paese. In totale, sono 61. Più di quelli della Francia, molto meno di Germania e Regno Unito secondo l'annuale Ubs Billionaire Ambitions Report. Il numero di 'paperoni' rispetto al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
