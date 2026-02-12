sanremo eros ramazzotti e alicia keys super ospiti

Questa sera a Sanremo, sul palco ci saranno due grandi ospiti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Carlo Conti ha annunciato che il giovedì sarà dedicato a loro, portando due star internazionali nel cuore della musica italiana. La serata promette spettacolo e emozioni, con performance attese da molti fan.

Nuovo annuncio di Carlo Conti: la serata del giovedì vedrà sul palco di Sanremo due super ospiti, Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sebbene l’indiscrezione fosse stata già diffusa, adesso è certo: Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno ospiti a Sanremo. I due hanno da poco inciso insieme L’Aurora, adesso sono pronti a cantarla insieme al festival,. Probabilmente ci sarà anche un’esibizione su un medley dell’artista italiano. Questa sarà la prima volta di loro due insieme su quel palco, ma soprattutto la prima per Alicia Keys. Eros Ramazzotti e la collega si aggiungono ad altri ospiti, come Tiziano Ferro, già preannunciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

