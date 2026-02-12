Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026 | Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraio

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha svelato che giovedì 26 febbraio Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco di Sanremo. La notizia ha già fatto il giro dei fan, che aspettano di vedere il duetto tra i due grandi artisti.

Carlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. L'annuncio dopo la settimana del caso Pucci e le polemiche sulla conduzione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sanremo Giovedì

Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

Eros Ramazzotti, in radio il duetto con Alicia Keys, domani fuori l’album

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys canteranno insieme Aurora

Video Eros Ramazzotti e Alicia Keys canteranno insieme Aurora

Ultime notizie su Sanremo Giovedì

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Eros Ramazzotti, via al tour mondiale da Mantova: Stare sul palco è fondamentale; Eros Ramazzotti mercoledì in concerto a Mantova: sold out la data zero al PalaUnical; Caterina Balivo gela Ivano Michetti per un commento fuori luogo in diretta: Tu sorridi, ma è stato agghiacciante.

eros ramazzotti e aliciaSanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza seraEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata de Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo è il conduttore Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. I due ... ilmattino.it

eros ramazzotti e aliciaEros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraioCarlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. L’annuncio dopo la settimana del caso Pucci e le polemiche sulla conduzione. fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.