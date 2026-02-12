Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026 | Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraio

Carlo Conti ha svelato che giovedì 26 febbraio Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco di Sanremo. La notizia ha già fatto il giro dei fan, che aspettano di vedere il duetto tra i due grandi artisti.

Carlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. L'annuncio dopo la settimana del caso Pucci e le polemiche sulla conduzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys canteranno insieme Aurora

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora insieme sul palco cantano e si divertono! Un amore senza fine quello tra padre e figlia TT | giadagolfre02 #erosramazzotti #auroraramazzotti - facebook.com facebook

Conti non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite. "Panariello e Pieraccioni Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica il direttore artistico a Fiorello. x.com