Questa sera a Sanremo ci saranno due grandi ospiti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I due artisti saliranno sul palco durante la terza serata, quella di giovedì. L’annuncio è arrivato da Carlo Conti, che ha confermato la loro presenza. I fan sono pronti a vedere dal vivo le esibizioni di queste star internazionali.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti. «Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale», dice Conti. I due avevano già duettato in un celebre brano di Ramazzotti, “L'Aurora”. Eros Ramazzotti festeggerà al festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con «Adesso Tu». Domani, Conti, Laura Pausini e i 30 concorrenti del festival saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti della terza serata: l'annuncio di ?Carlo Conti

Approfondimenti su Sanremo Festival

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Carlo Conti ha svelato che giovedì 26 febbraio Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco di Sanremo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: saranno super ospiti nella terza serata

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Sanremo 2026, arrivano Irina Shayk, Pilar Fogliati, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro; Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti; Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice all’Ariston dopo il caso Pucci: arrivano anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati. Tutte le...; FESTIVAL Sanremo 2026, Irina Shayk verso l’Ariston: attesi anche Eros Ramazzotti e Pilar Fogliati.

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza seraEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata de Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo è il conduttore Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. I due ... ilmattino.it

Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti: per la prima volta insieme dal vivo. L'annuncio di Carlo ContiEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico ... ilmessaggero.it

Eros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale: sono i due superospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in c x.com

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora insieme sul palco cantano e si divertono! Un amore senza fine quello tra padre e figlia TT | giadagolfre02 #erosramazzotti #auroraramazzotti - facebook.com facebook