Sanremo ha aperto alla musica che ha successo lontano dalla tv Ma ancora non abbiamo capito la lezione

«Chi lo conosce questo??!» «Chi sono questi sconosciuti??!». L’ irritante arroganza con la quale si susseguono regolarmente questi commenti sotto i post riguardanti notizie musicali è segno dei tempi, niente di cui sconvolgersi. Al limite qualcosa della quale sorridere, l’idea che il proprio singolare gusto, la propria singolare fisiologica ignoranza, dato che è letteralmente impossibile stare al passo con tutta la nuova musica settimanalmente pubblicata, diventi metro di giudizio di notiziabilità rispetto un determinato personaggio. L’avviso pubblico, immortale, che se X non conosce un artista, quell’artista non merita di essere intervistato, recensito, giornalisticamente considerato. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo Giovani 2025, chi sono i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. tg24.sky.it