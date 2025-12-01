Sanremo rivoluzione silenziosa di Carlo Conti rispetto al festivalbar

L'evoluzione del Festival di Sanremo negli ultimi anni ha evidenziato un forte cambiamento di rotta, segnato soprattutto dall'ingresso di nuove strategie e approcci da parte della direzione artistica. Dopo il successo di Amadeus e Fiorello, che hanno portato una rivoluzione mediatica e culturale, si è reso necessario individuare una nuova figura capace di mantenere vivo l'interesse senza rinunciare alle radici storiche della manifestazione. Questo articolo analizza le principali differenze tra i diversi modelli adottati, il rapporto con le case discografiche e le prospettive future della kermesse.

