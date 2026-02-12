Perché avevo scelto Pucci Carlo Conti inaspettata confessione sull’invito del comico a Sanremo 2026

Carlo Conti ha sorpreso tutti durante una puntata di La Pennicanza. Inaspettatamente, ha confessato di aver scelto Pucci come ospite a Sanremo 2026. La sua dichiarazione ha subito fatto discutere sui social e tra gli esperti di spettacolo, lasciando intendere un legame speciale tra i due. La chiacchierata si è trasformata in uno dei momenti più commentati degli ultimi giorni.

Colpo di scena a La Pennicanza, dove una semplice chiacchierata televisiva si è trasformata in uno dei momenti più commentati degli ultimi giorni. Protagonisti Carlo Conti e Fiorello, collegati in videochiamata tra ironia e riflessioni più serie. Ma al centro della conversazione non c’era solo il consueto scambio di battute tra due volti storici dello spettacolo italiano: sul tavolo è finita la questione che sta agitando il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo. Tutto ruota attorno alla rinuncia di Andrea Pucci al ruolo di co-conduttore. Una decisione arrivata dopo giorni di polemiche, attacchi social e prese di posizione politiche che hanno acceso un dibattito ben oltre i confini dello spettacolo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

Questa mattina Andrea Pucci ha annunciato ufficialmente il suo debutto a Sanremo, pubblicando una foto su Instagram che lo mostra nudo sul ponte di una nave.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Sanremo, Carlo Conti: Mi dispiace per la decisione di Pucci, ma è una scelta personale; Sanremo: Conti, sono dispiaciuto per la retromarcia di Pucci; Pucci e la rinuncia a Sanremo, Conti: Dispiaciuto, ma è scelta personale; La Rai per Sanremo puccia con Andrea Pucci?.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Insulti e minacce inaccettabili, faccio un passo indietro perché…Negli scorsi giorni, Carlo Conti aveva annunciato i nomi di altri due co conduttori dell’imminente Festival di Sanremo, che si sarebbero aggiunti ai già confermati Laura Pausini, presente a tutte e ... isaechia.it

Sanremo, Carlo Conti: Mi dispiace per la decisione di Pucci, ma è una scelta personaleAvevo scelto Pucci perché è un artista che riempie i teatri, non vado a vedere quello che scrive nei social, io sono negato per i social ha detto il direttore artistico in relazione alla decisione d ... msn.com

Carlo Conti svela gli artisti che si esibiranno sul Suzuki stage, in piazza Colombo, durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Tra questi anche i Pooh - facebook.com facebook

Sanremo 2026. Carlo Conti annuncia Pilar Fogliati, co-conduttrice mercoledì 25 febbraio di @RaffCoppola1 #Sanremo2026 x.com