Con il Festival di Sanremo 2026 alle porte, cresce l’attesa tra il pubblico. La kermesse si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Tra i favoriti c’è un cantante genovese, anche se non per il Fantasanremo. La sua presenza fa discutere, mentre gli organizzatori lavorano per mettere a punto gli ultimi dettagli.

La vittoria finale di Sayf viene quotata 6.50 dai bookmaker, è la seconda più bassa dopo quella di Serena Brancale (3.00). Paradossalmente, però il cantante di Genova è tra quelli 'più economici' del gioco virale da qualche anno Si avvicina l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Come sempre la Liguria sarà protagonista, durante ogni serata andrà in onda una cartolina della Regione, un video che richiama l'unicità dell'essenza ligure. Il presidente Marco Bucci, tra l'altro, premierà il vincitore della serata cover con il trofeo realizzato in filigrana tradizionale di Campo Ligure.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Festival di Sanremo, omaggio a Fabrizio De André nella serata dei duetti; Sanremo 2026, le schede dei 10 cantanti della categoria Big all’esordio sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, Sayf: Porto all'Ariston quello che ho sempre fatto; Francesco Baccini: Dopo la canzone su Andreotti fui bandito dalla Rai. Sanremo? È mainstream, non lo guardo.

Sanremo 2026: un genovese tra i favoriti (ma non per Fantasanremo)La vittoria finale di Sayf viene quotata 6.50 dai bookmaker, è la seconda più bassa dopo quella di Serena Brancale (3.00). Paradossalmente, però il cantante di Genova è tra quelli 'più economici' del ... genovatoday.it

Chiello a Sanremo 2026: «Spero di arrivare ultimo. E riporto Morgan all’Ariston»Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con Morgan ... amica.it

Olly torna sul palco di Sanremo: super ospite alla prima serata Dopo aver trionfato nel 2025 con il brano Balorda Nostalgia, Olly sarà ospite speciale della prima puntata di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante genovese, noto - facebook.com facebook

Il rapper-cantautore genovese di origini tunisine si annuncia come la grande sorpresa del Festival con Tu mi piaci x.com