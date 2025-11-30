Festival di Sanremo 2026 annunciati i cantanti | tra i big c' è il genovese Sayf

Sono stati ufficialmente annunciati i cantanti del Festival di Sanremo 2026, in programma al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026. Tra i big c'è anche un genovese, alla prima partecipazione alla kermesse musicale. Chissà che non possa ripercorrere le orme di Olly, vincitore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

