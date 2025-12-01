Sanremo 2026 è subito Fantasanremo | ecco i cantanti favoriti tra i big
Neanche il tempo di annunciare la lista dei 30 cantanti big in gara ed è già scattato il toto favorito del Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio). Un leit motiv che, a colpi di previsioni e quotazioni, accompagnerà gli appassionati sino al gong della manifestazione canora. I pronostici sui partecipanti. I primi a sbilanciarsi, come sempre, sono stati i bookmakers. Che vedono il duo Fedez-Masini in pole per la vittoria finale. La coppia – che lo scorso anno si è esibita nella serata cover con ‘Bella stronza – secondo la rilevazione di Agipronews – si gioca a 5 su Snai e Goldbet. Alle loro spalle ecco Tommaso Paradiso (pronto per la sua prima volta sul palco dell’Ariston) e Arisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
