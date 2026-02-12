Eros Ramazzotti si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, annunciando la sua partecipazione insieme ad Alicia Keys. L’artista italiano tornerà in scena con un concerto che promette emozioni, mentre intanto svela anche nuove date per i suoi concerti live. La presenza di due grandi nomi della musica internazionale crea già grande attesa tra il pubblico e gli appassionati.

Eros Ramazzotti annuncia la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 insieme ad Alicia Keys e nuove date live. Al Festival di Sanremo 2026 il ritorno di Eros Ramazzotti, che porta sul palco del Teatro Ariston una star internazionale come Alicia Keys, con cui ha duettato nell’ultimo disco. Il nuovo viaggio live di Eros, che il 14 febbraio debutterà dall’ Accor Arena di Parigi dopo il successo della data zero di ieri sera a Mantova, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha già collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Eros Ramazzotti al Festival con Alicia Keys

Approfondimenti su Sanremo 2026

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Questa sera a Sanremo, sul palco ci saranno due grandi ospiti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, arrivano Irina Shayk, Pilar Fogliati, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro; Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la top Irina Shayk come co-conduttrice. E arrivano Fogliati e Ramazzotti; Sanremo 2026, chi sono le co-conduttrici e gli ospiti; Sanremo 2026, Alicia Keys con Eros Ramazzotti e torna Andrea Bocelli: i retroscena sulle scelte di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza seraEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata de Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo è il conduttore Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. I due ... ilmattino.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti al Festival di Sanremo 2026Roma – Eros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale: sono loro i due superospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo ... ilsecoloxix.it

Eros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale: sono i due superospiti protagonisti sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in c x.com

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora insieme sul palco cantano e si divertono! Un amore senza fine quello tra padre e figlia TT | giadagolfre02 #erosramazzotti #auroraramazzotti - facebook.com facebook