sanremo 2026 eros ramazzotti al festival con alicia keys

Eros Ramazzotti si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, annunciando la sua partecipazione insieme ad Alicia Keys. L’artista italiano tornerà in scena con un concerto che promette emozioni, mentre intanto svela anche nuove date per i suoi concerti live. La presenza di due grandi nomi della musica internazionale crea già grande attesa tra il pubblico e gli appassionati.

Eros Ramazzotti annuncia la sua presenza al Festival di Sanremo 2026 insieme ad Alicia Keys e nuove date live. Al  Festival di Sanremo 2026  il ritorno di  Eros Ramazzotti, che porta sul palco del Teatro Ariston una star internazionale come  Alicia Keys, con cui ha duettato nell’ultimo disco. Il nuovo viaggio live di  Eros, che il  14 febbraio  debutterà  dall’ Accor Arena  di Parigi  dopo il successo della data zero di ieri sera a Mantova, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da  RadioRama  e  distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha già collezionato numerosi sold out, dal  6 giugno  vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli  stadi italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

